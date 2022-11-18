В Улан-Удэ проведут квест для детсадовцев

Дети и их родители совершат «Путешествие по Стране безопасности»
В городском культурном центре Улан-Удэ состоялся оргкомитет, посвящённый подготовке квеста «Путешествие по Стране безопасности». В мероприятии примут участие сто детей и родителей детских садов Железнодорожного района.
Выполняя познавательные задания квеста, ребята получат знания и умения, навыки по программе безопасности. Всем участникам мероприятия вручат сертификаты участников и призы.
Квест состоится 25 ноября в городском культурном центре в рамках проекта «Сообщество профессионалов и родителей за ненасильственное воспитание» Национального института защиты детства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
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