Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Она выиграла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина»



С 14 по 16 ноября в Москве проходил всероссийский социальный патриотический форум «Без срока давности: растим гражданина». В рамках форума состоялся финал всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания «Растим гражданина».



Бронзовую медаль на всероссийском конкурсе завоевала директор центра дополнительного образования «Эдельвейс» города Улан-Удэ Евгения Цынгунова. Она заняла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина».



Более 200 финалистов из 55 регионов России и 5 зарубежных стран участвовали в конкурсных испытаниях: «РГ - идея» - конкурс концепций классного часа «Разговоры о важном»; импровизационный конкурс «Жизненное кредо» на тему педагогики, гражданского воспитания; «РГ - интеллект» - тестирование по законодательству, национальным проектам и деятельности крупнейших общественных движений; «РГ - digital» - умение работать в социальных сетях.



Победителей чествовали в общественной палате Российской Федерации на итоговой пленарной сессии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

