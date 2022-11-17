Она выиграла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина»
С 14 по 16 ноября в Москве проходил всероссийский социальный патриотический форум «Без срока давности: растим гражданина». В рамках форума состоялся финал всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания «Растим гражданина».
Бронзовую медаль на всероссийском конкурсе завоевала директор центра дополнительного образования «Эдельвейс» города Улан-Удэ Евгения Цынгунова. Она заняла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина».
Более 200 финалистов из 55 регионов России и 5 зарубежных стран участвовали в конкурсных испытаниях: «РГ - идея» - конкурс концепций классного часа «Разговоры о важном»; импровизационный конкурс «Жизненное кредо» на тему педагогики, гражданского воспитания; «РГ - интеллект» - тестирование по законодательству, национальным проектам и деятельности крупнейших общественных движений; «РГ - digital» - умение работать в социальных сетях.
Победителей чествовали в общественной палате Российской Федерации на итоговой пленарной сессии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»
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