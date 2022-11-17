17 ноября

16 ноября

Популярное

Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»

Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Она выиграла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина»

С 14 по 16 ноября в Москве проходил всероссийский социальный патриотический форум «Без срока давности: растим гражданина». В рамках форума состоялся финал всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания «Растим гражданина».

Бронзовую медаль на всероссийском конкурсе завоевала директор центра дополнительного образования «Эдельвейс» города Улан-Удэ Евгения Цынгунова. Она заняла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина».

Более 200 финалистов из 55 регионов России и 5 зарубежных стран участвовали в конкурсных испытаниях: «РГ - идея» - конкурс концепций классного часа «Разговоры о важном»; импровизационный конкурс «Жизненное кредо» на тему педагогики, гражданского воспитания; «РГ - интеллект» - тестирование по законодательству, национальным проектам и деятельности крупнейших общественных движений; «РГ - digital» - умение работать в социальных сетях.

Победителей чествовали в общественной палате Российской Федерации на итоговой пленарной сессии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Улан-Удэ образование дополнительное образование конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии открыли памятную доску учителю
В районе Бурятии открыли памятную доску учителю
Общество, 17.11.2022
Александр Иванов был почётным гражданином Бичурского района
Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО
Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО
Общество, 17.11.2022
Юные спортсмены завоевали более 30 медалей турнира
Бурятский певец стал лауреатом конкурса «Орфей-2022» в Грозном
Бурятский певец стал лауреатом конкурса «Орфей-2022» в Грозном
Общество, 17.11.2022
Мунко Батомункуев стал лучшим в номинации «Эстрадный вокал»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»
Общество, 17.11.2022
Абсолютными победителями признаны школьники из Бичурского района
Студенческий спортклуб Бурятии стал лучшим на Дальнем Востоке
Студенческий спортклуб Бурятии стал лучшим на Дальнем Востоке
Общество, 17.11.2022
В 2021 году он стал лучшим спортклубом республики
В Сибири создадут трансплантационный детский совет
В Сибири создадут трансплантационный детский совет
Общество, 17.11.2022
Председателем станет главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье
Пауэрлифтер из Бурятии стал призёром международных соревнований
Пауэрлифтер из Бурятии стал призёром международных соревнований
Общество, 17.11.2022
Спортсмен выиграл «серебро» в классическом троеборье среди юниоров
В Бурятии жильцов новостроек освободят от платы за капремонт всего на полгода
В Бурятии жильцов новостроек освободят от платы за капремонт всего на полгода
Общество, 17.11.2022
Пятилетний льготный период, действовавший в республике, резко сократили
В Бурятии врач-стоматолог рассказала о профилактике кариеса у детей
В Бурятии врач-стоматолог рассказала о профилактике кариеса у детей
Общество, 17.11.2022
В рамках недели Всемирного дня ребёнка главный внештатный детский специалист-стоматолог Минздрава РБ Тамара Булдаева рассказала «Байкал-Daily» о профилактике кариеса у детей
Контрактнику из Бурятии недоплатили деньги
Контрактнику из Бурятии недоплатили деньги
Общество, 17.11.2022
В ситуацию пришлось вмешаться военной прокуратуре
В Бурятии ответили, будут ли помогать с квартплатой семьям мобилизованных
В Бурятии ответили, будут ли помогать с квартплатой семьям мобилизованных
Общество, 17.11.2022
Пока власти готовы только обеспечивать их дровами
Забайкальские полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП
Забайкальские полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП
Общество, 17.11.2022
Акция прошла в честь Дня памяти жертв ДТП
Депутат из Бурятии встретила в Донецке земляков
Депутат из Бурятии встретила в Донецке земляков
Общество, 17.11.2022
Они сделали несколько «осторожных» снимков с флагом Бурятии
«Сухой закон» в сёлах Бурятии будут обсуждать с народом
«Сухой закон» в сёлах Бурятии будут обсуждать с народом
Общество, 17.11.2022
Вводить его без согласия людей власти не станут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^