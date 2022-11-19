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Жители Улан-Удэ могут сделать новогодние подарки больным детям

Жители Улан-Удэ могут сделать новогодние подарки больным детям
Общество,  Фото:pixabay.com
Помочь маленьким пациентам может любой желающий

В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу, у некоторых нет возможности выйти из дома. Порадовать детей новогодними подарками может каждый желающий.

- В праздник Нового года детям традиционно дарят подарки, и особенно важно подарить радость тому, кто в ней больше всего нуждается, - обращаются к неравнодушным людям сотрудники отделения выездной службы паллиативной медицинской помощи детям городской поликлиники №2. - Чем больше сердец откликнется и поможет нам, тем будет больше детских улыбок и радостных глаз родителей «особенных» детей.

Под наблюдением выездной патронажной службы находится свыше 100 детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Детям в первую очередь нужны: пледы, покрывала, полотенца, постельное белье, подушки, мягкие (антистресс) и музыкальные игрушки, средства для ухода за кожей (влажные салфетки, детский крем, пенка для купания и т.д.), подгузники разных размеров.

Подарки можно принести по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 57/3, «Добромед». Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (3012) 41-01-96, 8-964-405-47-94.

Возрастное ограничение 0+
благотворительная акция дети благотворительность Новый год Улан-Удэ

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