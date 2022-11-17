Местные жители пожаловались на это в социальных сетях
16 ноября жители пригородного села Сотниково посетовали в социальных сетях на внезапное отключение электроэнергии. Как рассказали местные жители, об отключении света заранее никто не предупреждал, и люди остались даже без возможности приготовить еду.
«В Сотниково отключили электричество на весь день, а это на минуточку с 9 часов утра и неизвестно, во сколько подключат, сейчас уже 19 часов, света нет, но энергетикам видно и этого мало, поэтому на 17 ноября у них запланировано отключение электроэнергии ещё на один день!! Издевательство над людьми. Ни воды, ни света, ни тепла!» - поделился местный житель в паблике «Аноним 03».
Впрочем, некоторые местные жители всё-таки увидели бумажные объявления о ремонтных работах, появившиеся в день отключения света. Однако из информации на бумаге следовало, что свет в домах появится в 18 часов, хотя на самом деле ещё в десятом часу вечера некоторые жители так и не дождались включения электроэнергии.
Без света остались жители более 20 улиц в сёлах Ошурково и Сотниково.
В Бурятии Сотниково осталось без света в вечернее время
Общество, Фото:
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