В ангарском СИЗО сыграли свадьбу

Общество, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Церемония состоялась в середине октября



25 октября в СИЗО-6 в городе Ангарске состоялась церемония бракосочетания между подследственным и его невестой.



- Заключение брака в учреждениях уголовно-исполнительной системы положительно влияют на подследственных и осуждённых. Вероятность совершения повторного преступления значительно снижается, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



Кроме этого нейтрализуются отрицательные последствия лишения свободы и бывшие осуждённые легче адаптируются к условиям свободы после освобождения, ответили в исправительном учреждении.

