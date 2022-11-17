Церемония состоялась в середине октября
25 октября в СИЗО-6 в городе Ангарске состоялась церемония бракосочетания между подследственным и его невестой.
- Заключение брака в учреждениях уголовно-исполнительной системы положительно влияют на подследственных и осуждённых. Вероятность совершения повторного преступления значительно снижается, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
Кроме этого нейтрализуются отрицательные последствия лишения свободы и бывшие осуждённые легче адаптируются к условиям свободы после освобождения, ответили в исправительном учреждении.
В ангарском СИЗО сыграли свадьбу
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