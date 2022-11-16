На ней представили обновлённый музейный зал «Кяхта – колыбель буддизма России»
Сегодня в Кяхтинском краеведческом музее открылась новая выставка «Кяхта – колыбель Буддизма России». Благодаря поддержке министерства культуры Бурятии и выделенным средствам в размере 1 млн 300 тыс рублей сотрудники музея специально к выставке провели реэкспозицию буддийского зала.
Экспозиция выставки знакомит с зарождением и развитием буддизма в Бурятии и в целом России. Особое внимание уделено первому Пандито Хамбо Ламе, настоятелю Цонгольского дацана Дамба Даржа Заяеву. Деятельность Хамбо Ламы Заяева имела не только большую религиозную, но и общественно-политическую значимость. Он был первым Хамбо Ламой в истории бурятского буддизма, именно его деятельность способствовала дальнейшему успеху распространения буддизма среди бурятского населения.
- Через Кяхту пришел буддизм на всю территорию Бурятии и в следующем году мы отмечаем 100 лет нашей республике, через пять лет отмечаем 300- летие нашего славного города Кяхта. И все эти экспозиции - это подготовка к нашим юбилейным мероприятиям, - отметили в министерстве культуры Бурятии.
Возрастное ограничение 12+
Справка:
Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева - один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, основан в 1890 году, является одним из самых крупных музеев России, также его называют «Сибирским Эрмитажем
В Кяхтинском музее в Бурятии открылась выставка о буддизме
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспонаты приехали в Бурятию из Мурманска
Мероприятие планируют сделать традиционным
Новые светодиодные светильники появились в городе Слюдянка
Площадками акции станут ДК имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор»
У него остались жена и сын
Награждение прошло в рамках проводов призывников
На средства субсидии создадут инженерную и транспортную инфраструктуру
Будет изменена схема движения одного из действующих маршрутов
В профессиональном мастерстве соревнуются представители Монголии, Китая и России
Команда Бурятского театра драмы приняла участие в постановке спектакля Няганского ТЮЗа
Она завоевала второе место в стрельбе из пневматического пистолета
Всего в документе перечислено 30 пунктов
Команда республики прошла в следующий этап первенства России
Будут отловлены безнадзорные животные
Урбанисты придумали, как «вытащить» их из постоянных пробок на улице Гагарина