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В Кяхтинском музее в Бурятии открылась выставка о буддизме

В Кяхтинском музее в Бурятии открылась выставка о буддизме
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
На ней представили обновлённый музейный зал «Кяхта – колыбель буддизма России»

Сегодня в Кяхтинском краеведческом музее открылась новая выставка «Кяхта – колыбель Буддизма России». Благодаря поддержке министерства культуры Бурятии и выделенным средствам в размере 1 млн 300 тыс рублей сотрудники музея специально к выставке провели реэкспозицию буддийского зала.

Экспозиция выставки знакомит с зарождением и развитием буддизма в Бурятии и в целом России. Особое внимание уделено первому Пандито Хамбо Ламе, настоятелю Цонгольского дацана Дамба Даржа Заяеву. Деятельность Хамбо Ламы Заяева имела не только большую религиозную, но и общественно-политическую значимость. Он был первым Хамбо Ламой в истории бурятского буддизма, именно его деятельность способствовала дальнейшему успеху распространения буддизма среди бурятского населения.

- Через Кяхту пришел буддизм на всю территорию Бурятии и в следующем году мы отмечаем 100 лет нашей республике, через пять лет отмечаем 300- летие нашего славного города Кяхта. И все эти экспозиции - это подготовка к нашим юбилейным мероприятиям, - отметили в министерстве культуры Бурятии.

Возрастное ограничение 12+

Справка:

Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева - один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, основан в 1890 году, является одним из самых крупных музеев России, также его называют «Сибирским Эрмитажем
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