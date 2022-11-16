В Улан-Удэ построят новые дома за счёт программы по повышению сейсмоустойчивости

В рейтинге 27 сейсмоопасных регионов Бурятия находится на 5 месте



Улан-Удэ участвует в федеральной программе по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ. Эта программа позволит построить новые дома в 111 микрорайоне с учетом сейсмоопасности и переселить туда жителей аварийных домов, рассказала на заседании в горсовете председатель комитета по строительству администрации города Татьяна Матвеева.



Татьяна Матвеева пояснила, что сейчас решается вопрос о включение пяти аварийных домов города в эту госпрограмму на 2025-2026 гг.: это дома по улицам Клыпина, 15, Буйко, 23, Воронежская,3 и Октябрьская, 17 и Октябрьская,19. Поскольку проведение капремонта этих домов экономически нецелесообразно, жителей планируют переселить в новые дома в 111 квартале.



Стоимость строительства трёх 10-этажных многоквартирных домов в 111 микрорайоне составит 1 млд 838 млн рублей. Бюджетная заявка в программу уже подана в минстрой России.



Подана также вторая заявка на реконструкцию культурного центра «Кристалл» на Стеклозаводе на сумму 982 млн рублей. Обе заявки пока находятся на рассмотрении в минстрое, финансирование ещё не подтверждено.



Татьяна Матвеева отметила, что поскольку Бурятия находится на 5 месте среди сейсмоопасных регионов, у нас есть шанс попасть в программу. Она отметила, что в школе №2 успешно провели реконструкцию как раз за счёт участия в этой программе.



В ходе заседания депутаты горсовета спросили, как можно отремонтировать некоторые аварийные дома, к примеру, по улице Водопроводная, Шумяцкого и другие объекты. Зампред комитета городского хозяйства Светлана Григорьева отметила, что дома с износом более 70 процентов нельзя включить в программу по сейсмике. В программу включаются только те дома, где нет износа основных конструкций, где могут быть одна -две трещины, к примеру.



Она напомнила, что есть программа по переселению граждан из аварийных домов, куда включены все дома, признанными ветхими до 1 января 2017 года, которая должна быть завершена к 2024 году. Что касается домов, признанными ветхими после 1 января 2017 года, по ним ещё программы нет, ведётся только реестр.



