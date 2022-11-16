Учительница из Бурятии поделилась впечатлениями от программы «Земский учитель»

Педагог работает в Холтосоне



Марина Цыбикова – одна из победителей программы «Земский учитель» 2022 года. Она прошла конкурсный отбор на должность учителя математики и информатики в Холтосонскую школу Закаменского района.



- У меня высшее образование, окончила физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института. Прежнее место работы – детский технопарк. Село Холтосон - местность очень красивая, в окружении гор. Школа понравилась, светлая, уютная. Коллектив меня встретил хорошо, коллеги доброжелательные и отзывчивые, - рассказала Марина Цыбикова.



На данный момент по программе «Земский учитель - 2022» в школы Бурятии трудоустроены 24 педагога.



Как сообщал «Байкал Daily», федеральная программа «Земский учитель» начала действовать в Бурятии с 2020 года. Учителя, переехавшие в сельскую местность, посёлки городского типа и города с численностью населения до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в два миллиона рублей. Деньги можно тратить по своему усмотрению, отчитываться не нужно. Единственное условие – отработать на новом месте пять лет.





