Педагог работает в Холтосоне
Марина Цыбикова – одна из победителей программы «Земский учитель» 2022 года. Она прошла конкурсный отбор на должность учителя математики и информатики в Холтосонскую школу Закаменского района.
- У меня высшее образование, окончила физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института. Прежнее место работы – детский технопарк. Село Холтосон - местность очень красивая, в окружении гор. Школа понравилась, светлая, уютная. Коллектив меня встретил хорошо, коллеги доброжелательные и отзывчивые, - рассказала Марина Цыбикова.
На данный момент по программе «Земский учитель - 2022» в школы Бурятии трудоустроены 24 педагога.
Как сообщал «Байкал Daily», федеральная программа «Земский учитель» начала действовать в Бурятии с 2020 года. Учителя, переехавшие в сельскую местность, посёлки городского типа и города с численностью населения до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в два миллиона рублей. Деньги можно тратить по своему усмотрению, отчитываться не нужно. Единственное условие – отработать на новом месте пять лет.
Учительница из Бурятии поделилась впечатлениями от программы «Земский учитель»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Педагог работает в Холтосоне
Он может разместиться в неиспользуемом промышленном здании
В городе уже начали заливать ледовые площадки
На республику надвигаются снег и сильный ветер
В столице Бурятии активно внедряют экопереработку
Они прожили вместе ровно полвека
Аналогичный контейнер установили на днях в Иркутске
Автомобили уже сегодня отправятся в зону спецоперации
Местный иерей пожелал рабочим божьей помощи
Премьера состоится 18 и 19 ноября
О самых актуальных вопросах «Байкал-Daily» рассказала главный внештатный акушер Минздрава Бурятии, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Ринчиндоржиева
Конкурс «Краса Бурятии» состоялся после двухлетней паузы
Местные жители давно просили высадить здесь зелёную стену
От него освободили многодетные семьи
Мухоршибирцы собрали для них почти 60 тысяч рублей