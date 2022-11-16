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В Улан-Удэ появится первый центр креативных индустрий

В Улан-Удэ появится первый центр креативных индустрий
Общество,  Фото:pixabay.com
Он может разместиться в неиспользуемом промышленном здании

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил открыть в Дальневосточном федеральном округе филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова и театрального института имени Бориса Щукина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Срок уже обозначили – до 2025 года.

Реализацию этой задачи поручили министерству культуры. Где именно появятся филиалы, пока не уточняется. Но уже известно, что в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ заработают центры креативных индустрий (ЦКИ) – своего рода площадки для поддержки творческих людей и объединений.

- Предполагается, что для размещения таких центров задействуют неиспользуемые промышленные здания, – пояснили в пресс-службе правительства.

Подобное учреждение – центр прототипирования – появилось в конце октября на базе Хабаровского государственного института культуры. Там есть студии производства аудио-, фото- и видеоконтента. Все желающие могут воспользоваться услугами гримёров, декораторов, хореографов и других специалистов.

Креативную составляющую курирует студия сценарно-режиссёрских технологий. Профессионалы готовы помочь в написании сценария или, к примеру, подборе актёров при создании ролика. На открытие центра в рамках федерального проекта «Придумано в России» выделили 25 миллионов рублей.

- Креативные индустрии – важное направление не только в культуре, но и в экономике, – пояснил глава Минкульта Хабаровского края Юрий Ермошкин. – Совместно с министерством культуры России мы создадим школу креативных индустрий и коворкинг-центр на базе кинотеатра «Совкино». По поручению президента РФ ведётся работа и по открытию в Хабаровске филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.

Всего в российских регионах планируется открыть 26 ЦКИ.

- Теперь творческие люди и организации получат больше возможностей для создания качественного контента. Идею можно воплотить как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Центр прототипирования – место коллективного и индивидуального творчества, – отметил ректор ХГИК Сергей Скоринов.
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