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В Бурятии резко ухудшится погода

В Бурятии резко ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На республику надвигаются снег и сильный ветер

Перед выходными погода в Бурятии испортится. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшую пятницу, 18 ноября, на республику обрушатся снег и метели. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица, накаты и заносы.

К концу рабочей недели в регионе похолодает до -7, -12 и местами – до -17, -22 градусов ночью и до -3, +2 – днём. В некоторых районах температура воздуха опустится до -8, -13.

В субботу, 19 ноября, снег в Бурятии продолжится. Ночью прогнозируют я от -8 до -13, местами – от -18 до -23, по Прибайкалью – от -2 до -7. Днём – от -2 до -7 и кое-где – от -10 до -15.

прогноз погоды

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