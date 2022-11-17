Ожидается переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный слабый, в отдельных районах 6-11 м/с. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24, по Прибайкалью -2,-7, днём -1,+4, местами -3,-8.
В Улан-Удэ слабый снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -10,-12, днём около 0.
В Бурятии местами небольшой снег
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