В кинотеатрах Улан-Удэ пройдёт «Благотворительный киномарафон»

Площадками акции станут ДК имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор»



В Бурятии продолжается проведение социального проекта «Благотворительный киномарафон» на площадках муниципальных кинотеатров республики. 17 и 24 ноября к акции присоединится город Улан-Удэ.



На территории столицы Бурятии киномарафон пройдёт 17 ноября в ДК имени А.П. Вагжанова. Будут показаны фильмы «Байкальские каникулы» (6+), «Золото империи» (12+) и «По совести» (16+). 24 ноября показ состоится в ДК «Авиатор». Зрителям представят ленты «Байкальские каникулы» (6+) и «Золото империи» (12+).



- Все вырученные средства планируется передать нуждающимся семьям, члены чьих семей (сыновья, мужья, отцы, братья) были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации в связи с проведением частичной мобилизации, - сообщает управление по делам молодёжи г. Улан-Удэ.

