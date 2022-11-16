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В кинотеатрах Улан-Удэ пройдёт «Благотворительный киномарафон»

В кинотеатрах Улан-Удэ пройдёт «Благотворительный киномарафон»
Общество,  Фото:pixabay.com
Площадками акции станут ДК имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор»

В Бурятии продолжается проведение социального проекта «Благотворительный киномарафон» на площадках муниципальных кинотеатров республики. 17 и 24 ноября к акции присоединится город Улан-Удэ.

На территории столицы Бурятии киномарафон пройдёт 17 ноября в ДК имени А.П. Вагжанова. Будут показаны фильмы «Байкальские каникулы» (6+), «Золото империи» (12+) и «По совести» (16+). 24 ноября показ состоится в ДК «Авиатор». Зрителям представят ленты «Байкальские каникулы» (6+) и «Золото империи» (12+).

- Все вырученные средства планируется передать нуждающимся семьям, члены чьих семей (сыновья, мужья, отцы, братья) были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации в связи с проведением частичной мобилизации, - сообщает управление по делам молодёжи г. Улан-Удэ.
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