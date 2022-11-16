Площадками акции станут ДК имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор»
В Бурятии продолжается проведение социального проекта «Благотворительный киномарафон» на площадках муниципальных кинотеатров республики. 17 и 24 ноября к акции присоединится город Улан-Удэ.
На территории столицы Бурятии киномарафон пройдёт 17 ноября в ДК имени А.П. Вагжанова. Будут показаны фильмы «Байкальские каникулы» (6+), «Золото империи» (12+) и «По совести» (16+). 24 ноября показ состоится в ДК «Авиатор». Зрителям представят ленты «Байкальские каникулы» (6+) и «Золото империи» (12+).
- Все вырученные средства планируется передать нуждающимся семьям, члены чьих семей (сыновья, мужья, отцы, братья) были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации в связи с проведением частичной мобилизации, - сообщает управление по делам молодёжи г. Улан-Удэ.
В кинотеатрах Улан-Удэ пройдёт «Благотворительный киномарафон»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспонаты приехали в Бурятию из Мурманска
Мероприятие планируют сделать традиционным
Новые светодиодные светильники появились в городе Слюдянка
Площадками акции станут ДК имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор»
У него остались жена и сын
Награждение прошло в рамках проводов призывников
На средства субсидии создадут инженерную и транспортную инфраструктуру
Будет изменена схема движения одного из действующих маршрутов
В профессиональном мастерстве соревнуются представители Монголии, Китая и России
Команда Бурятского театра драмы приняла участие в постановке спектакля Няганского ТЮЗа
Она завоевала второе место в стрельбе из пневматического пистолета
Всего в документе перечислено 30 пунктов
Команда республики прошла в следующий этап первенства России
Будут отловлены безнадзорные животные
Урбанисты придумали, как «вытащить» их из постоянных пробок на улице Гагарина