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В пригород Улан-Удэ планируют запустить межмуниципальный маршрут

В пригород Улан-Удэ планируют запустить межмуниципальный маршрут
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Будет изменена схема движения одного из действующих маршрутов

В Бурятии продолжается проработка вопроса по улучшению транспортного сообщения жителей Иволгинского района, в частности улуса Хойтобэе и села Поселье. В настоящее время министерством транспорта республики совместно с администрацией района рассматриваются варианты изменения схемы и расписания действующих маршрутов, либо введение новых.

Как рассказали в министерстве, в настоящее время транспортное сообщение Иволгинского района осуществляется 10 межмуниципальными маршрутами. Жителей села Поселье обслуживает маршрут №106 «Улан-Удэ – ДНТ «Пригородное +», на котором насчитывается 22 автобуса. В утренние и вечерние часы пик автобусы ходят с интервалом 10 минут. Между тем, в Поселье проживает более 17 тысяч человек, поэтому усиление транспортного сообщения – мера необходимая. Чтобы запустить новый маршрут или изменить схему действующего, необходимо привести дорожные условия в соответствие с нормативными требованиями.

- Мы начали ремонт улиц, по которым планируем запустить автобусы. Также параллельно с администрацией Улан-Удэ будем прорабатывать вопрос об организации городского маршрута с СНТ «Судостроитель» (является территорией г. Улан-Удэ) и схемой движения через Поселье, чтобы наши жители также могли воспользоваться этими автобусами, - отметили в администрации Иволгинского района.

В улусе Хойтобэе в настоящее время нет межмуниципального сообщения, такое только планируется запустить.

- Здесь мы также поэтапно ведём работу по приведению дорожных условий к нормативным требованиям. Так, в Хойтобэе начиная с 2017 года по 2022 отремонтировано 5 км дорог: улицы Взлётная, Нижняя Иволга –Аэропорт, Новая, Иволгинская – Стартовая. В настоящее время мы разрабатываем проектную документацию на ремонт улицы Первомайская, которая ведёт к детскому саду. После её ремонта, маршрут для движения автобусов можно будет считать «проложенным», - рассказали в администрации.

- Как только район доложит о готовности дорожных условий, мы планируем изменить схему движения одного из действующих межмуниципальных маршрутов. Договоренность с перевозчиком уже есть, - подытожил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Улан-Удэ Бурятия Иволгинский район пригородные перевозки автобус общественный транспорт

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