В Улан-Удэ старые бордюры будут использовать для нужд города

В столице Бурятии активно внедряют экопереработку



Сегодня на заседании комитета по градостроительной политике Улан-Удэнского горсовета обсудили возможность вторичной переработки бордюрного камня для муниципальных нужд. Председатель комитета по строительству администрации города Татьяна Матвеева рассказала, что ранее при ремонтных работах в 2022 году и в прошлые годы город бордюрный камень не учитывался, он рассматривался лишь как строительный лом с вывозом на мусорный полигон.



- Мы рассматриваем возможность применять бордюрный камень вторично в двух видах: это определять оставшиеся пригодные камни и повторно применять их на придомовых территориях и второе – это дробление старого бордюра. В случае дробления будем использовать его как инертный материал для подсыпки. Но в городе нет пока такой техники, сейчас рассматриваем возможность приобретения дробилки нашим комбинатом по благоустройству, - пояснила Татьяна Матвеева.



Как отметил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, сейчас ремонтируется 30 км дорог в городе, это примерно 22-23 тысячи бордюрных камней. Если работать по выемке камней аккуратнее, то можно учитывать 10-15 процентов от общего числа, то есть около 2,5 тысяч камней можно сдать в комбинат по благоустройству.



Зампред комитета городского хозяйства Светлана Григорьева добавила, что у города пока нет финансовой возможности приобрести дробилку, этот вопрос пока решается. На сегодня стоимость дробильного комплекса оценивается примерно в 100 млн рублей, есть варианты и за 40-50 млн.



Депутатам горсовета идея понравилась, так как уже есть успешный опыт переработки старого асфальта во фрезерат. Они отметили, что пункт по аккуратному извлечению бордюрного камня не менее 10 процентов нужно заложить в договоры со строительными подрядчиками. Нужно просчитать так, чтобы им было выгоднее аккуратно разобрать бордюр и передать комбинату по благоустройству, чем если бы они просто вывозили на полигон, что тоже дорого обходится, отметила Татьяна Матвеева.



Депутат горсовета Сергей Бурдиков добавил, что не надо воспринимать предложение о вторичной переработке бордюров как что-то новое, он напомнил, что было поручение мэра города Игоря Шутенкова собирать все бетонные отходы и использовать их как вторичный материал. И если нет средств, то нужно активно искать инвесторов, участвовать в разных федеральных и республиканских программах.



По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли решение составить подробную дорожную карту по вторичной переработке бордюрного камня, и уже со следующего года активно использовать старый бордюр и тротуарную плитку при ремонтных работах в городе.

