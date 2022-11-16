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В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт большой «собачий» рейд

В сотых кварталах Улан-Удэ пройдёт большой «собачий» рейд
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Будут отловлены безнадзорные животные

7 ноября в 113-126 микрорайонах города Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных. Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности администрации города, администрации Октябрьского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, а также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Подрядные организации проведут отлов безнадзорных животных.

По номеру телефона оперативного штаба- 7-924-456-0499 - можно будет подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию.

Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развернут возле магазина «Дарина» в 119 микрорайоне, 110 с 10:00 до 13:00, затем ветеринары будут работать по заявкам от горожан. Здесь жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам. Также можно будет их зарегистрировать. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. Эта процедура платная.

– Просим заранее приготовить документы, подтверждающие регистрацию домашнего питомца. Если у вас нет возможности доставить вашего питомца к стационарному посту, то позвоните по телефону оперативного штаба, чтобы мобильная группа посетила ваш адрес, – рассказал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции.

- В настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ рейд собаки безнадзорные собаки

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