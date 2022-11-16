Она завоевала второе место в стрельбе из пневматического пистолета
Спортсменка из Бурятии Арина Ш. стала серебряным призёром всероссийских соревнований по пулевой стрельбе в упражнении «стрельба из пятизарядного пневматического пистолета.
Татарстан с 11 по 19 ноября принимает первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Здесь будут разыграны 21 комплект медалей в 12 упражнениях. В этом году соревнования собрали рекордное количество участников – около 500 спортсменов из 50 регионов страны. Республику Бурятия представляют 21 спортсмен.
- Впереди у спортсменов ещё несколько соревновательных дней, а это значит, что копилка Бурятии пополнится ещё ни одной наградой, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Пулевик из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
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