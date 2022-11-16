Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу

Общество, Фото: ЗАГС Бурятии

Они прожили вместе ровно полвека



Недавно Павел Долгорович и Цырен-Долгор Цындымаевна Шагдуровы из закаменского села Санага отметили 50-летие совместной жизни. Они зарегистрировали свой брак полвека назад – 14 ноября 1972 года.



«Золотых» юбиляров чествовали в райотделе ЗАГС. Оба пришли туда в национальных костюмах. С круглой датой их поздравили представители ЗАГСа и районной администрации. Присутствовали на мероприятии и родственники супругов. Им пожелали ещё много радостных дней и счастливых событий.

