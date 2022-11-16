Аналогичный контейнер установили на днях в Иркутске
На железнодорожном вокзале станции Иркутск-Пассажирский в зале ожидания поставили контейнер для сбора пластиковых крышек. Мероприятие прошло в рамках экологической акции ко Всемирному дню вторичной переработки. Праздник ежегодно отмечают 15 ноября.
В акции приняли участие ученики школы №21 ОАО «РЖД» из посёлка Танхой Кабанского района Бурятии. Они объясняли пассажирам о важности раздельного сбора мусора и рассказывали о вреде, который люди причиняют озеру Байкал, оставляя на берегу отходы из пластика, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Аналогичные контейнеры до конца 2022 года установят на вокзалах станций Улан-Удэ, а также Ангарск и Зима. Все собранные крышки будут передавать на предприятия по переработке пластика, а полученные деньги направят на благотворительные цели.
На вокзале Улан-Удэ появится контейнер для сбора пластиковых крышек
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