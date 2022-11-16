На средства субсидии создадут инженерную и транспортную инфраструктуру
В 2023–2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета.
Финансирование будет направлено на строительство централизованных сетей, которые обеспечат водоотведение по Байкальскому тракту, в том числе на территориях популярных туристических мест. Общая протяжённость сетей на первом этапе составит 40,6 км.
Кроме того, на средства субсидии планируется строительство двух автомобильных дорог четвёртой категории. Это подъезды к загородному и санаторно-оздоровительному комплексам. Инвестиционные проекты туробъектов поддержаны «Корпорацией Туризм.РФ», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
- Поддержка заявки Иркутской области позволит реализовать инвестпроекты и создать комфортные и интересные для туристов объекты отдыха и оздоровительного лечения, - заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
Иркутская область получит 2 миллиарда на развитие туристских кластеров
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