День открытых дверей проведут в детско-юношеской библиотеке
21 ноября столица Бурятии присоединится ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. В рамках акции в республиканской детско-юношеской библиотеке состоится День правовой помощи «Знай свои права».
В центре чтения имени Б. Абидуева будет проведена выставка детских рисунков «Я и мои права». Также здесь состоится психологический тренинг, позволяющий выявить у ребенка скрытые проблемы, требующие стороннего вмешательства.
В центре чтения имени Д. Батожабая откроется тематическая выставка «Знай свои права». Будут проведена встреча со специалистами органов внутренних дел, сотрудниками ЗАГСа, работниками центра занятости населения и инспекторами из Роспотребнадзора. Кроме этого, пройдёт игра-викторина «Знаешь ли ты свои права?».
- По стране данная акция проходит с 2013 года. Дата выбрана не случайно и приурочена к Всемирному дню ребёнка, который отмечается под эгидой Организации Объединенных Наций. Основным содержанием мероприятий традиционно является оказание правовой помощи детям и их законным представителям, - сообщили в пресс-службе РДЮБ.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ присоединится ко Дню правовой помощи детям
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