Строители Бурятии подарили военным два пикапа













Были куплены пикапы Nissan Navara и Mitsubishi Outlander. Автомобили уже сегодня отправятся в зону спецоперации.



Как сообщал «Байкал-Daily», 9 ноября Якутия

Были куплены пикапы Nissan Navara и Mitsubishi Outlander. Автомобили уже сегодня отправятся в зону спецоперации.Как сообщал «Байкал-Daily», 9 ноября Якутия передала шесть пикапов для военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ. В октябре депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев подарил военнослужащим свой автомобиль УАЗ

Строители Бурятии передали военным, участвующим в спецоперации, два автомобиля.Пикапы были приобретены только на средства нескольких строительных компаний, сообщили в управлении капитального строительства Бурятии.Ключи от одного из автомобилей военным вручил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.- Вручаем вам автомобиль, надеемся, что он поможет вам в спецоперации. Это вам от строительного комплекса, организатором акции выступило управление капитального строительства Бурятии, наши коллеги-строители её поддержали, - сказал Евгений Луковников.