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Строители Бурятии подарили военным два пикапа

Строители Бурятии подарили военным два пикапа
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Автомобили уже сегодня отправятся в зону спецоперации

Строители Бурятии передали военным, участвующим в спецоперации, два автомобиля.

Пикапы были приобретены только на средства нескольких строительных компаний, сообщили в управлении капитального строительства Бурятии.


Ключи от одного из автомобилей военным вручил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- Вручаем вам автомобиль, надеемся, что он поможет вам в спецоперации. Это вам от строительного комплекса, организатором акции выступило управление капитального строительства Бурятии, наши коллеги-строители её поддержали, - сказал Евгений Луковников.



Были куплены пикапы Nissan Navara и Mitsubishi Outlander. Автомобили уже сегодня отправятся в зону спецоперации.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 ноября Якутия передала шесть пикапов для военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ. В октябре депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев подарил военнослужащим свой автомобиль УАЗ.
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