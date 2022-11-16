Местный иерей пожелал рабочим божьей помощи
В августе в Северобайкальске начали возводить административно-информационный центр «Заповедный Северный Байкал», который будет подчиняться ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Посетители смогут получить там информацию обо всех туристических услугах, которые есть в городе, и узнать, как посетить особо охраняемые природные территории. А ещё в будущем визит-центре для туристов хотят устраивать мероприятия по повышению экологической грамотности, в особенности – у подрастающего поколения.
Открытие запланировали на следующее лето. Все работы идут по плану. На этой неделе место стройки по благословлению епископа Северобайкальского и Сосново-Озёрского Николая освятил иерей Владимир.
- По окончанию чина отец Владимир пожелал божьей помощи строителям центра и сотрудникам ФГБУ в их благих начинаниях, – рассказали в «Заповедном Подлеморье».
На севере Бурятии благословили строительство нового визит-центра для туристов
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