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Педагоги Бурятии посоревнуются в творчестве

Педагоги Бурятии посоревнуются в творчестве
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс проводится с 21 ноября по 11 декабря

21 ноября в Улан-Удэ стартует VI открытый городской конкурс педагогического мастерства «Парад фантазий». К участию приглашаются все педагогические работники образовательных учреждений Бурятии.

Тема конкурса: «Люблю тебя, моя Россия». На конкурс принимаются только индивидуальные работы по номинациям:
- Художественно-изобразительное творчество (рисунок, графика, живопись);
- Декоративно-прикладное творчество (работы в технике традиционных ремёсел и в нетрадиционных техниках, сюжетная композиция, коллаж, керамика, роспись по ткани, батик, войлок, кожа, мех, лепка, аппликация, витраж и точечная роспись, бумага, картон, бисер, выжигание, художественная резьба, текстильный дизайн, куклы, вязание, нитяная графика; пластилинография и прочее);
- Техническое творчество (начальное техническое моделирование, легоконструирование, робототехника, мультипликация, видеоролики и прочее).

От одного педагога принимается не более двух работ в одной номинации или технике исполнения, выполненные в 2022 году и ранее не принимавших участие в подобных конкурсах. Заявки и фото (скриншоты) работ присылаются на электронный адрес: [email protected] до 11 декабря включительно, говорится в положении о конкурсе.

Итоги конкурса будут опубликованы до 30 декабря на сайте дома творчества Железнодорожного района Улан-Удэ.
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