В Бурятии стартовал международный конкурс студентов-педагогов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В профессиональном мастерстве соревнуются представители Монголии, Китая и России



В Бурятии 15 ноября стартовал IV международный конкурс профессионального мастерства «Урок на родном языке» студентов педагогических колледжей, институтов и университетов. В педагогическом колледже республики в смешанном формате прошла торжественная церемония официального открытия. Главным и самым зрелищным событием церемонии открытия стало импровизированное парад-представление всех 63 участников, 55 руководителей-методистов, 2 независимых экспертов из Москвы и 10 членов международного конкурсного жюри из России, Китая и Монголии. Открытие конкурса также украсили выступления творческих групп студентов и преподавателей колледжа.



В первый конкурсный день все участники международного конкурса приступили в онлайн-режиме к выполнению задания первого этапа – проведения фрагмента урока (этап открытия нового знания) с использованием интерактивного оборудования.



Первыми в подгруппе «А» выступили конкурсанты из соседних стран Китая и Монголии. Они продемонстрировали своё умение конструировать, проводить и анализировать фрагмент урока изучения нового материала. В подгруппе «Б» соревновались участники из 22 регионов России, из которых с учётом разницы часовых поясов почётное право открыть было доверено представителям образовательных организаций Дальневосточного федерального округа.



Каждый из участников первого дня в течение отведённых 15 минут старался наглядно продемонстрировать свои профессиональные умения и практические навыки. Жюри конкурса оценивало каждый этап фрагмента урока, сформулированные образовательные задачи, используемые методы и приёмы работы, деятельность будущего учителя и обучающихся, форму организации учебной деятельности, дидактические средства, интерактивные оборудования и планируемые результаты.



Первый конкурсный день завершился торжественной церемонией официального открытия международного конкурса, основным лейтмотивом которого стал топос «Родные языки обучают, развивают, воспитывают и объединяют». А уже сегодня, 16 ноября, по окончании первого этапа, участники выполняли второе конкурсное испытание. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

