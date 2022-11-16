В Улан-Удэ приехали постановщики «Ромео и Джульетты»

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В Бурятию приехала команда постановщиков премьерного спектакля «Ромео и Джульетта». Среди них народный артист СССР Михаил Лавровский, также его сын, режиссёр Леонид Лавровский-Гарсиа с супругой, ассистентом балетмейстера Натальей Ефремовой (Лавровской).Михаил Лавровский рассказал, что за основу постановки в Бурятии был взят классический балет «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского-старшего, который осуществил постановку в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр), а затем и на сцене Большого театра.Декорации, которые расписывают вручную под руководством главного художника Бурятского театра оперы и балета Алексея Амбаева, музыка Сергея Прокофьева в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова, артисты балета, которые не просто танцуют, а проживают свои роли на сцене, - всё это про премьерный спектакль «Ромео и Джульетта».Балет «Ромео и Джульетта» может войти в «золотой» фонд Бурятского государственного академического театра оперы и балета, сообщают в театре.Премьера «Ромео и Джульетты» состоится 18 и 19 ноября в Бурятском театре оперы и балета.