Мероприятие планируют сделать традиционным
В прошедшее воскресенье, 13 ноября, в Северобайкальске прошёл фестиваль спортивного туризма. В городском парке собрались около 150 детей и взрослых. Примечательно, что участвовали, как малыши 5 лет, так и горожане почтенного возраста.
В рамках фестиваля были организованы несколько площадок по различным направлениям спортивного туризма. «Дистанция – пешеходная» – участникам требовалось надеть страховочную систему и без опаски пройти по параллельным перилам и навесной переправе. На площадке «Спортивное ориентирование» участники получали спортивную карту с отмеченными контрольными пунктами. Нужно было найти как можно больше контрольных пунктов на местности за наименьшее время. «Спортивный лабиринт» – это один из видов спортивного ориентирования, который адаптирован под любой возраст. Также были площадки «Школьное лесничество», «Краеведение» и «Агроэкология», «Музыкальное объединение» и даже «Швейное дело».
Одной из самых ярких стала площадка «Яхт-клуб». Здесь были представлены гоночный одноместный швертбот «Луч» и «Оптимист». Посетители изучали яхты, стенды с такелажным делом, а также пили чай с костра, заботливо приготовленный ребятами.
На каждой площадке присутствовал педагог школы, который объяснял все правила. Многие ребята, побывавшие на фестивале и впервые узнавшие, что такое «спортивный туризм», «загорелись» идеей заниматься в школе.
- Такой фестиваль проведён в нашем городе впервые. Организаторы планируют сделать его традиционным, а проведение перенести на более благоприятное время года и приурочить его к празднованию всемирного дня туризма – 27 сентября, - сообщает администрация Северобайкальска.
Северобайкальск принял фестиваль спортивного туризма
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