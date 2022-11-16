В Бурятии выбрали самую красивую девушку года

Конкурс «Краса Бурятии» состоялся после двухлетней паузы
Вчера, 15 ноября, в Улан-Удэ состоялся финал конкурса красоты и талантов «Краса Бурятии – 2022». Обладательницей главного титула стала 23-летняя Екатерина Быкова.
Екатерина родилась в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района. Окончила среднюю образовательную школу имени Шелковникова. Во время учёбы совмещала музыкальную школу по классу фортепиано, театральный кружок и секцию лёгкой атлетики.
- Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, бегаю марафоны, плаваю, покоряю вершины гор! – так о себе говорит Екатерина.
По образованию она дирижёр-хормейстер, два года преподавала в детской школе искусств в селе Кабанск. Сейчас ведёт частные уроки музыки, вокала и игры на фортепиано. Мечтает открыть собственную музыкальную школу.
Но это ещё не все таланты признанной красавицы. Также она работает инструктором в центре дошкольного и грудничкового плавания.
- Я люблю свою работу, ведь я делаю людей счастливыми, а это важно! Для меня самое главное – это оставаться всегда в первую очередь человеком, не изменять своим принципам и идти к цели, не откладываю жизнь на потом! – рассказала Екатерина Быкова.
Всего в конкурсе принимали участие 18 девушек со всей республики.
Предыдущий конкурс красоты «Краса Бурятии» проводился ещё 2019 году, в нём участвовала 31 девушка. Тогда титул завоевала Алтана Ангархаева. Затем была взята пауза из-за пандемии.
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