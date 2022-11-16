В Бурятии врач-акушер рассказала о беременности и COVID-19

О первом случае COVID-19 у беременной женщины стало известно в марте 2020 года. Какие выводы удалось сделать из этой ситуации, какие ошибки были исправлены и чему научились врачи за эти два с половиной года? О самых актуальных вопросах «Байкал-Daily» рассказала главный внештатный акушер Минздрава Бурятии, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Ринчиндоржиева



По словам врача, к настоящему времени уже чётко отработана схема, как правильно ставить диагноз, куда передавать и какое назначать лечение, если беременная женщина заразилась коронавирусной инфекцией. Также открыты специализированные койки для оказания помощи беременным с подтверждённым диагнозом COVID-19. Накоплен немалый клинический опыт в плане схем терапии, подходов к лечению и родоразрешению. Кроме этого, чётко определена группа риска беременных по тяжёлому течению болезни и сроки вакцинации.



Также главный внештатный акушер Минздрава Бурятии рассказала, как сказывается на здоровье ребёнка, если женщина переносит коронавирусную инфекцию легко или даже бессимптомно, и возможно ли у него развитие врождённого ковида.



– Согласно проведённым на текущий момент исследованиям, прохождение вируса от матери к плоду через плацентарный барьер исключается. Однако описаны случаи рождения недоношенных детей с внутриутробной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Но, в основном, коронавирус во время беременности ребёнку не передаётся. Другое дело, если заражение произошло уже после родов, в результате тесного контакта больной матери и здорового ребенка, - пояснила Марина Ринчиндоржиева.



Самым эффективным методом защиты в условиях пандемии остаётся вакцинация. Стоит заметить, что беременность не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, поэтому каждая будущая мама в индивидуальном порядке должна взвесить аргументы «за» и «против» вместе с лечащим доктором. Если имеются факторы риска, которые вызывают тяжёлое течение COVID-19: сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, болезни лёгких, почек и печени – вакцинация обязательна! Также нельзя упускать из внимания специфику работы и образа жизни женщины.



Вакцины, которые сейчас используются для вакцинации беременных женщин, являются «неживыми», они содержат лишь небольшой фрагмент ДНК коронавируса, встроенный в аденовирус. Это и есть «Спутник-V», рекомендуемый для вакцинации беременных.



- Рекомендуется применять вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») при беременности с 22-х недель беременности. Кроме того, в условиях пандемии рекомендуется прививка от ковида всем женщинам, планирующим беременность. Уже через 3 недели после получения 1-го компонента вакцины можно начинать думать о беременности, - отметила акушер-гинеколог.



Также она подчеркнула, что вакцина «Спутник-V» не передаётся в грудное молоко, не проникает через плацентарный барьер. Генетический материал, содержащийся в вакцине, не проникает в ядра наших клеток, что означает, что он не вызывает мутаций в клетках развивающегося плода. От привитой матери к ребёнку передаются уже готовые антитела, выработанные организмом матери. Они передаются через плаценту и после рождения малыша – через грудное молоко. Это обеспечивает иммунитет ребенка к COVID-19.



