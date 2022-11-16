16 ноября

15 ноября

Популярное

Жителям Бурятии напомнили, кто может не платить транспортный налог

Жителям Бурятии напомнили, кто может не платить транспортный налог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От него освободили многодетные семьи

В Бурятии напомнили, кто вправе не платить налог на транспорт. От него полностью освобождается один из многодетных родителей, а также усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие трёх и более ребятишек младше 18 лет.

Льгота распространяется только на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт). Если в семье есть вторая машина, за неё уже придётся платить налог.

- Льгота предоставляется по заявлению. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи, наличие троих и более несовершеннолетних детей, установление опеки либо попечительства или проживание ребёнка в приёмной семье, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7».
транспортный налог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане обеспечили мобилизованных земляков пилами и топорами
В Бурятии сельчане обеспечили мобилизованных земляков пилами и топорами
Общество, 16.11.2022
Мухоршибирцы собрали для них почти 60 тысяч рублей
Прирост больных COVID-19 в Бурятии медленно растёт
Прирост больных COVID-19 в Бурятии медленно растёт
Общество, 16.11.2022
На амбулаторном лечении сейчас более 170 человек
Сыгравшая в «Сердце Пармы» актриса из Бурятии впервые стала мамой
Сыгравшая в «Сердце Пармы» актриса из Бурятии впервые стала мамой
Общество, 16.11.2022
Елена Ербакова рассказала, как назвала своего первенца
Спектакль из Бурятии вошёл в лонг-лист театральной премии
Спектакль из Бурятии вошёл в лонг-лист театральной премии
Общество, 16.11.2022
Он вошёл в программу XX всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»
Из Бурятии выдворили четырёх нелегальных мигрантов
Из Бурятии выдворили четырёх нелегальных мигрантов
Общество, 16.11.2022
Их выявили в двух районах республики  
В Бурятии стали больше незаконно рубить лес
В Бурятии стали больше незаконно рубить лес
Общество, 16.11.2022
 Утверждён комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования
В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку
В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку
Общество, 16.11.2022
В Иволгинском районе состоится турнир «Торминский Гигант»
Иркутск примет студенческое первенство по хоккею с мячом
Иркутск примет студенческое первенство по хоккею с мячом
Общество, 16.11.2022
В турнире сыграют команды из шести регионов страны
Колледж искусств из Бурятии расширяет творческие связи
Колледж искусств из Бурятии расширяет творческие связи
Общество, 16.11.2022
Подписано соглашение о сотрудничестве с Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия)
В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Общество, 16.11.2022
Концерт будет называться «Эхын абарал - защита матери»
Полицейские Бурятии посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Полицейские Бурятии посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Общество, 16.11.2022
Самыми меткими оказались сотрудники из Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^