Жителям Бурятии напомнили, кто может не платить транспортный налог

От него освободили многодетные семьи



В Бурятии напомнили, кто вправе не платить налог на транспорт. От него полностью освобождается один из многодетных родителей, а также усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие трёх и более ребятишек младше 18 лет.



Льгота распространяется только на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт). Если в семье есть вторая машина, за неё уже придётся платить налог.



- Льгота предоставляется по заявлению. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи, наличие троих и более несовершеннолетних детей, установление опеки либо попечительства или проживание ребёнка в приёмной семье, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7».

