Команда республики прошла в следующий этап первенства России
14 ноября завершился первый этап межрегиональных соревнований первенства России по баскетболу среди юношей 2010 года рождения. Турнир проходил в Новосибирске.
Сборная Бурятии, возглавляемая Михаилом Шадоновым, успешно прошла групповой этап без поражений и смогла пробиться в квартет сильнейших команд Сибири. Всего в турнире принимали участие 14 команд.
В играх за 1-4 места спортсмены республики уступили сборной Омской области и Красноярскому краю. В матче за «бронзу» баскетболисты Бурятии сумели уверенно переиграть Алтайский край и стать третьими. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
Баскетболисты Бурятии стали третьими в Сибири
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