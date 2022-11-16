Баскетболисты Бурятии стали третьими в Сибири

Общество, Фото: федерация баскетбола РБ

Команда республики прошла в следующий этап первенства России



14 ноября завершился первый этап межрегиональных соревнований первенства России по баскетболу среди юношей 2010 года рождения. Турнир проходил в Новосибирске.



Сборная Бурятии, возглавляемая Михаилом Шадоновым, успешно прошла групповой этап без поражений и смогла пробиться в квартет сильнейших команд Сибири. Всего в турнире принимали участие 14 команд.



В играх за 1-4 места спортсмены республики уступили сборной Омской области и Красноярскому краю. В матче за «бронзу» баскетболисты Бурятии сумели уверенно переиграть Алтайский край и стать третьими. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.



