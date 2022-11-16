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В Бурятии сельчане обеспечили мобилизованных земляков пилами и топорами

В Бурятии сельчане обеспечили мобилизованных земляков пилами и топорами
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Мухоршибирцы собрали для них почти 60 тысяч рублей

Жители Мухоршибирского района Бурятии решили помочь землякам, попавшим под частичную мобилизацию. По их просьбе сельчане приобрели бочки для воды, топоры, пилы, ножовки, гвоздодёры, плёнку, газовые плиты и газовые баллончики.

Всё это закупили на деньги, которые собрали неравнодушные мухоршибирцы. Они пожертвовали мобилизованным 59 825 рублей

Будущие участники СВО пока находятся в соседнем Забайкалье. На выходных они взяли увольнительные и приехали в район. Им помогли доставить на место инструменты и другие вещи, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
гуманитарная помощь

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