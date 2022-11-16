Театр Бурятии представил совместный проект в Ханты-Мансийском округе

Общество, Фото: пресс-служба ГБАТД им. Х. Намсараева

Команда Бурятского театра драмы приняла участие в постановке спектакля Няганского ТЮЗа



12 и 13 ноября в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа состоялась премьера спектакля «Звёздный час по местному времени» (16+), режиссёром которого выступила Сойжин Жамбалова, художником – Натали-Кейт Пангилинан, композитором – Дахалэ Жамбалов. Все они творческие работники Бурятского театра драмы. Также хореографию новой постановки осуществила Мария Сиукаева, тоже имеющая тесные творческие связи с Буряад театром. В ролях заняты актёры Няганского театра юного зрителя.



Накануне премьеры был презентован видеотизер к спектаклю, где звучит песня «Прекрасное далёко» на осетинском, бурятском, тувинском, удмуртском, кабардино-балкарском, татарском и русском языках. Монтаж ролика – Сойжин Жамбаловой.



Постановка спектакля «Звёздный час по местному времени» в Няганском ТЮЗе была осуществлена по одноимённой пьесе Георгия Николаева. Как говорится в анонсе спектакля, в маленьком провинциальном городке живет молодой парень Коля, которого одиночество наводит на мысль уехать из города. Весь город спешит к нему на проводы.



- Это очень нужная, тонкая, глубокая и живая работа, - отметили критики.



Также восторженными откликами после премьеры поделились в социальных сетях зрители. Об этом сообщает пресс-служба Буряад театра.

