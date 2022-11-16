В Бурятии спасли 47-летнего мужчину, у которого едва не отказало сердце

Он мог умереть в любой момент



Заведующая отделением неотложной кардиологии республиканской клинической больницы имени Семашко Оюна Донирова рассказала о трёх пациентах, у которых возникли серьёзные проблемы с сердцем. Все они перенесли аорто-коронарное шунтирование (АКШ) после того, как прошли специальное исследование – коронароангиографию. Самому молодому из них – с самым страшным поражением – недавно исполнилось 47 лет.



- По иронии судьбы он возглавляет спортивный отдел своего учреждения. И всё бы хорошо, но буквально с августа его стали беспокоить сжимающие боли в области сердца при быстрой ходьбе, – поделилась врач. – Даже долгожданный отпуск не исправил ситуацию. Потому мужчина решил обратиться в центральную районную больницу.



После госпитализации заведующая терапевтическим отделением согласовала перевод пациента в региональный сосудистый центр, где ему и поставили диагноз. Как выяснилось, он мог умереть в любой момент.



- У него почти полностью закрылся главный сосуд, питающий сердце – ствол левой коронарной артерии. Такие больные, как правило, находятся в группе экстремально высокого риска внезапной смерти, потому что при малейшем увеличении потребности миокарда в кислороде – это любое физическое усилие, негативные или даже позитивные эмоции – сердце может не справиться с нагрузкой, – отмечает Оюна Донирова.



Ещё одному жителю Бурятии, оказавшемуся в региональном сосудистом центре – 77 лет. Он никогда не жаловался на здоровье. Правда, в последние годы у пенсионера периодически повышалось давление.



- Он особо не обращал внимания на этот факт и появление болей в грудной клетке стало для него настоящим откровением. Впервые это случилось лишь 8 сентября. В течение месяца пациент пытался лечиться самостоятельно, но в конце концов был вынужден вызвать скорую помощь, – отметила заведующая отделением неотложной кардиологии республиканской клинической больницы.



Сельчанина экстренно госпитализировали и потом перевели в Улан-Удэ.



Коронарное шунтирование потребовалось и 83-летнему жителю Прибайкальского района с инфарктом. Кстати, он стал самым пожилым пациентом из тех, кому операцию сделали с использованием аппарата искусственного кровообращения. Это когда сердце во время хирургического вмешательства останавливают, а его функции временно выполняет умная аппаратура.



Всё прошло успешно. Хирурги восстановили нарушенный кровоток в артериях, предотвратив развитие повторного инфаркта миокарда.



В РКБ отмечают: проблемы с сердцем не обязательно возникают только у пожилых.



- Поэтому чем раньше случится поход к терапевту или кардиологу, тем лучше будет общий прогноз. Не зря люди старше 40 лет подлежат обязательной диспансеризации. Если даже не найдутся заболевания сердца – и это хорошо, то врач обязательно определит группу сердечно-сосудистого риска и даст соответствующие рекомендации, – заключили в республиканской клинической больнице.



