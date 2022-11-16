16 ноября

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Прирост больных COVID-19 в Бурятии медленно растёт

Прирост больных COVID-19 в Бурятии медленно растёт
Общество, 
На амбулаторном лечении сейчас более 170 человек

В Бурятии за минувшие сутки выявили 20 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста слегка увеличивается. Накануне сообщалось 16 заражённых, до этого их было 12.

Общее число случаев заражений за всё время составляет 152 464. Из них 46% (70 277) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начапа пандемии от COVID-19 в Бурятии скончались 3092 человек, за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сегодня в стационарах получают лечение 45 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано восемь больных. В реанимации лежат четыре человека (двое из которых пенсионеры).

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 175 человек.

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