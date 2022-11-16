На амбулаторном лечении сейчас более 170 человек
В Бурятии за минувшие сутки выявили 20 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста слегка увеличивается. Накануне сообщалось 16 заражённых, до этого их было 12.
Общее число случаев заражений за всё время составляет 152 464. Из них 46% (70 277) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начапа пандемии от COVID-19 в Бурятии скончались 3092 человек, за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 45 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано восемь больных. В реанимации лежат четыре человека (двое из которых пенсионеры).
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 175 человек.
Прирост больных COVID-19 в Бурятии медленно растёт
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Елена Ербакова рассказала, как назвала своего первенца
Он вошёл в программу XX всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»
Их выявили в двух районах республики
Утверждён комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования
Осмотрено три дома
В Иволгинском районе состоится турнир «Торминский Гигант»
В турнире сыграют команды из шести регионов страны
Подписано соглашение о сотрудничестве с Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия)
Концерт будет называться «Эхын абарал - защита матери»
Самыми меткими оказались сотрудники из Хоринского района
Об этом сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев
По северной половине до умеренный снег
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи «сказочного» поезда
Зрителям представят пьесу, вошедшую в шорт-лист фестиваля «Любимовка»
На мероприятие пригласят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации