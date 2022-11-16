Прирост больных COVID-19 в Бурятии медленно растёт

На амбулаторном лечении сейчас более 170 человек



В Бурятии за минувшие сутки выявили 20 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста слегка увеличивается. Накануне сообщалось 16 заражённых, до этого их было 12.



Общее число случаев заражений за всё время составляет 152 464. Из них 46% (70 277) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начапа пандемии от COVID-19 в Бурятии скончались 3092 человек, за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в стационарах получают лечение 45 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано восемь больных. В реанимации лежат четыре человека (двое из которых пенсионеры).



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 175 человек.



