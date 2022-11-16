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На «Байкале» установили дополнительное освещение на 11 пешеходных переходах

На «Байкале» установили дополнительное освещение на 11 пешеходных переходах
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Новые светодиодные светильники появились в городе Слюдянка

Дополнительные опоры с освещением установили на одиннадцати наземных пешеходных переходах по улице Ленина в городе Слюдянка Иркутской области, вдоль которой пролегает федеральная автодорога Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.

Эта мера позволила обезопасить передвижение жителей города через федеральную трассу в тёмное время суток, а также обеспечить бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.

Благодаря светодиодным светильникам с увеличенной мощностью водители видят пешеходный переход издалека, а специальная ассиметричная оптика делает самих пешеходов более заметными.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», в настоящее время специалистами управления разработан план мероприятий на 2023 год, который включает в себя установку дополнительных опор освещения по всей территории подведомственной сети. 
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