На «Байкале» установили дополнительное освещение на 11 пешеходных переходах

Общество, Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

Новые светодиодные светильники появились в городе Слюдянка



Дополнительные опоры с освещением установили на одиннадцати наземных пешеходных переходах по улице Ленина в городе Слюдянка Иркутской области, вдоль которой пролегает федеральная автодорога Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.



Эта мера позволила обезопасить передвижение жителей города через федеральную трассу в тёмное время суток, а также обеспечить бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.



Благодаря светодиодным светильникам с увеличенной мощностью водители видят пешеходный переход издалека, а специальная ассиметричная оптика делает самих пешеходов более заметными.



Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», в настоящее время специалистами управления разработан план мероприятий на 2023 год, который включает в себя установку дополнительных опор освещения по всей территории подведомственной сети.

