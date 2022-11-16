Сыгравшая в «Сердце Пармы» актриса из Бурятии впервые стала мамой

Елена Ербакова рассказала, как назвала своего первенца
Ещё в октябре звезда фильма «Сердце Пармы» (возрастное ограничение –16+), бывшая актриса Русского драматического театра имени Бестужева Елена Ербакова поделилась радостной новостью. Она сообщила, что ждёт ребёнка.
- Осталось недолго. Это будет мой долгожданный первенец, но кого ждём, пока не раскрываем, – рассказала Елена СМИ.
Малыш появился на свет 3 ноября, однако Ербакова призналась в этом подписчикам только накануне. Она разместила в соцсетях фото с мужем Иваном Комаровым, а в комментарии к снимку привела цитату из пьесы немецкого драматурга и поэта Бертольта Брехта «Добрый человек из Сычуани»: «Мой сын, лишь для тебя я буду доброй, а для других – тигрицей, диким зверем. Раз так должно быть. А должно быть – так».
Родители назвали сына Ярославом. Они вовсю принимают поздравления от бывших коллег Елены – актёров Русдрама, её многочисленных подписчиков и общих друзей и знакомых. Новоиспечённой маме и новорождённому желают здоровья, а всей семье – счастья и благополучия.
Поздравили супругов с пополнением и в «Централ Партнершип» – компании, которая стала официальным прокатчиком «Сердца Пармы». До этого картина режиссёра Антона Мегердичева входила в пакет ушедшего из России Disney.
- Очень рады за всю семью и желаем Ярославу расти здоровым и счастливым. А на его талантливую красавицу-маму можно полюбоваться в кино, – отметили в «Централ Партнершип».
Фильм «Сердце Пармы» идёт сейчас в кинотеатрах. Как сообщал «Байкал-Daily», зрелищная драма пять уик-эндов подряд становилась лидером российского кинопроката. Так долго на вершине чарта удавалось ранее удерживаться лишь голливудскому блокбастеру «Аватар» (12+).
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Общество, Фото:
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