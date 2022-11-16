Спектакль из Бурятии вошёл в лонг-лист театральной премии

Он вошёл в программу XX всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»



Спектакль Бурятского драмтеатра «Эмгээ» («Бабушка» - с бур. языка, режиссёр Сойжин Жамбалова, возрастное ограничение 12+) вошёл в лонг-лист Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».



- Экспертный совет премии включил спектакль «Эмгээ» в программу XX Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», который пройдёт в 2023 году в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе театра.



Всего театральные эксперты просмотрели 183 спектаклей из 149 российских театров, в итоге была сформирована конкурсная программа будущего фестиваля. Среди отобранных 10 номинантов на премию и оказался спектакль Буряад театра «Эмгээ» по одноименной пьесе заслуженной артистки Бурятии Ольги Ранжиловой-Ломбоевой.



Спектакль создан в жанре фэнтези и исследует детское восприятие одиночества, страха и смерти, премьера состоялась в ноябре прошлого года. Постановка была осуществлена на средства гранта в рамках государственной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.





