Он вошёл в программу XX всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»
Спектакль Бурятского драмтеатра «Эмгээ» («Бабушка» - с бур. языка, режиссёр Сойжин Жамбалова, возрастное ограничение 12+) вошёл в лонг-лист Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».
- Экспертный совет премии включил спектакль «Эмгээ» в программу XX Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», который пройдёт в 2023 году в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе театра.
Всего театральные эксперты просмотрели 183 спектаклей из 149 российских театров, в итоге была сформирована конкурсная программа будущего фестиваля. Среди отобранных 10 номинантов на премию и оказался спектакль Буряад театра «Эмгээ» по одноименной пьесе заслуженной артистки Бурятии Ольги Ранжиловой-Ломбоевой.
Спектакль создан в жанре фэнтези и исследует детское восприятие одиночества, страха и смерти, премьера состоялась в ноябре прошлого года. Постановка была осуществлена на средства гранта в рамках государственной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.
Спектакль из Бурятии вошёл в лонг-лист театральной премии
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