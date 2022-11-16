В Иркутской области утверждён перечень мер соцподдержки мобилизованных

Всего в документе перечислено 30 пунктов
В Иркутской области распоряжением утверждён перечень мер социальной поддержки, предоставляемых на территории региона гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей. Документ подготовлен в целях организации работы по социальному сопровождению мобилизованных граждан и их семей. Об этом в прямом эфире рассказали заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева.
Часть перечисленных в документе мер соцподдержки предоставляется на территории всей Иркутской области. Это единовременные выплаты мобилизованным 100 тысяч рублей, единовременные выплаты в случае ранения или травмы, полученных в ходе специальной военной операции, единовременные выплаты 50 тысяч рублей первокурсникам – детям участников СВО, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей мобилизованных в возрасте от 4 до 18 лет. Часть мер соцподдержки предоставляется органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований региона и носит рекомендательный характер.
– Например, вопросы организации детского питания в образовательных организациях и освобождения от платы за посещение дошкольных учреждений относятся к полномочиям органов местного самоуправления. И некоторые муниципалитеты уже приняли решения об освобождении от оплаты. Мы также рекомендовали идти муниципалитетам по этому пути. И сейчас прорабатываем возможность компенсации из регионального бюджета тем муниципалитетам, которые не смогут решить эту проблему самостоятельно, – отметила Валентина Вобликова.
Всего в перечне 30 пунктов. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области.
Во время прямого эфира также прозвучали вопросы об организации оздоровления детей мобилизованных, бесплатного дополнительного образования, бесплатного посещения культурных мероприятий. Так, для получения детской путевки в оздоровительное учреждение семье необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства и написать заявление.
– В настоящее время по заявлениям членов семей мобилизованных формируются списки для отдыха на школьные зимние каникулы, – рассказала Светлана Иевлева.
Напомним, что в регионе действует 42 муниципальных штаба по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Их возглавляют мэры или заместители мэров по социальным вопросам, в состав входят руководители муниципальных комитетов и отделов, учреждения социальной защиты, образования, общественные организации и представитель регионального штаба «#МыВместе». Основными направлениями поддержки являются социально-правовое сопровождение мобилизованных и их семей, социально-бытовая помощь родителям пожилого возраста мобилизованных, социально-психологическая поддержка семей с детьми, материальная и финансовая поддержка. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области утверждён перечень мер соцподдержки мобилизованных
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