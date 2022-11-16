Из Бурятии выдворили четырёх нелегальных мигрантов

Их выявили в двух районах республики



Из Бурятии под контролем судебных приставов-исполнителей выдворили четырёх нелегальных мигрантов. Въезд в Россию на ближайшее время закрыт гражданам Узбекистана и Таджикистана.



Нарушители были выявлены в рамках второго этапа комплексной операции «Нелегал-2022».



- Трёх нелегальных мигрантов выявили в Заиграевском районе. Ещё одного — в Муйском районе. Каждый из них находился на территории России с нарушением режима пребывания и без документов, подтверждающих право на проживание на территории нашей страны. Суд оштрафовал нарушителей на две тысячи рублей и вынес решение об их принудительном выдворении за пределы России, - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



С начала 2022 года под контролем службы судебных приставов Бурятии с территории Российской Федерации был выдворен 21 иностранец. Подавляющее большинство нелегальных мигрантов – это граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Монголии и Армении.



