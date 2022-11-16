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В Бурятии стали больше незаконно рубить лес

В Бурятии стали больше незаконно рубить лес
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Утверждён комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования

В Бурятии количество незаконных рубок леса за 10 месяцев 2022 года возросло на 18,4 %. Всего зафиксировано 889 таких преступлений.

Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев и руководители правоохранительных органов региона утвердили комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования на 2022-2023 годы.

- Запланированы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов правоохраны, пресечению организованной преступности и фактов коррупции, противодействию криминальному обороту древесины, в том числе её контрабанде. В районах с наибольшей криминальной активностью будут проведены совместные выездные проверки, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Исполнение плановых мероприятий находится на контроле прокуратуры республики.
прокуратура черные лесорубы

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