В Улан-Удэ проверили дома, в которых провели капитальный ремонт









Осмотрено три дома15 ноября исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с министром строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николаем Рузавиным, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Бурятия» Тимуром Цыренжаповым, мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым выехал в Железнодорожный, Октябрьский и Советский районы. Они осмотрели три многоквартирных дома, в которых региональным оператором осуществляются работы по капитальному ремонту конструктивных элементов.- Участниками выезда обследованы многоквартирные дома, обсуждены проблемные вопросы реализации региональной программы капитального ремонта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Фактическое выполнение мероприятий, обеспечивающих качественное состояние жилья в регионе, находится на контроле прокуратуры республики.