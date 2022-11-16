16 ноября

15 ноября

Популярное

В Улан-Удэ проверили дома, в которых провели капитальный ремонт

В Улан-Удэ проверили дома, в которых провели капитальный ремонт
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Осмотрено три дома

15 ноября исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с министром строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николаем Рузавиным, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Бурятия» Тимуром Цыренжаповым, мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым выехал в Железнодорожный, Октябрьский и Советский районы. Они осмотрели три многоквартирных дома, в которых региональным оператором осуществляются работы по капитальному ремонту конструктивных элементов.

- Участниками выезда обследованы многоквартирные дома, обсуждены проблемные вопросы реализации региональной программы капитального ремонта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Фактическое выполнение мероприятий, обеспечивающих качественное состояние жилья в регионе, находится на контроле прокуратуры республики.


капитальный ремонт прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Бурятии выдворили четырёх нелегальных мигрантов
Из Бурятии выдворили четырёх нелегальных мигрантов
Общество, 16.11.2022
Их выявили в двух районах республики  
В Бурятии стали больше незаконно рубить лес
В Бурятии стали больше незаконно рубить лес
Общество, 16.11.2022
 Утверждён комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования
В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку
В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку
Общество, 16.11.2022
В Иволгинском районе состоится турнир «Торминский Гигант»
Иркутск примет студенческое первенство по хоккею с мячом
Иркутск примет студенческое первенство по хоккею с мячом
Общество, 16.11.2022
В турнире сыграют команды из шести регионов страны
Колледж искусств из Бурятии расширяет творческие связи
Колледж искусств из Бурятии расширяет творческие связи
Общество, 16.11.2022
Подписано соглашение о сотрудничестве с Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия)
В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Общество, 16.11.2022
Концерт будет называться «Эхын абарал - защита матери»
Полицейские Бурятии посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Полицейские Бурятии посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Общество, 16.11.2022
Самыми меткими оказались сотрудники из Хоринского района
Ангар в аэропорту столицы Бурятии украсили видом Уды
Ангар в аэропорту столицы Бурятии украсили видом Уды
Общество, 16.11.2022
Об этом сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев
В Бурятии местами холодный ветер
В Бурятии местами холодный ветер
Общество, 16.11.2022
По северной половине до умеренный снег 
Поезд Деда Мороза посетил Улан-Удэ
Поезд Деда Мороза посетил Улан-Удэ
Общество, 15.11.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи «сказочного» поезда
В Улан-Удэ продолжат «Читки современной драматургии»
В Улан-Удэ продолжат «Читки современной драматургии»
Общество, 15.11.2022
Зрителям представят пьесу, вошедшую в шорт-лист фестиваля «Любимовка»
В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Деда Мороза
В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Деда Мороза
Общество, 15.11.2022
На мероприятие пригласят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В Иркутске отметят Всероссийский день самбо
В Иркутске отметят Всероссийский день самбо
Общество, 15.11.2022
В этот день стартуют региональные соревнования по самбо
В Бурятии стартует форум «Байкальский диалог»
В Бурятии стартует форум «Байкальский диалог»
Общество, 15.11.2022
Мероприятия форума проведут в онлайн и офлайн-формате

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^