Колледж искусств из Бурятии расширяет творческие связи

Подписано соглашение о сотрудничестве с Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия)
14 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между Колледжем искусств имени Чайковского (Улан-Удэ) и Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени, сообщили в колледже искусств.
- Круг наших партнёров расширяется – это безусловный плюс, мы сотрудничаем со многими учебным заведениями нашей страны, что благотворно сказывается на том, что наши выпускники продолжают учебу в этих учреждениях, мы организуем совместные мастер-классы, творческие встречи, музыкальные проекты. Впереди совместно с Высшей школой музыки Республики Саха у нас поставлено много задач в деле воспитания молодых и талантливых музыкантов, - рассказал директор колледжа Баир Турбянов.
К примеру, 7 ноября этого года школу креативных индустрий Колледжа искусств посетили учащиеся Якутского колледжа культуры и искусств Республики Саха (Якутия) им. Аграфены Дмитриевны Макаровой вместе с директором Захаром Никитиным.
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