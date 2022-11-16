В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Концерт будет называться «Эхын абарал - защита матери»
Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» организует благотворительный концерт-марафон «Эхын абарал – защита матери» для помощи военнослужащим из Бурятии.
Концерт состоится при участии министерства культуры Бурятии, Бурятского драматического театра, республиканского центра народного творчества, администраций Иволгинского и Тункинского районов, творческих коллективов, звёзд бурятской эстрады
- Все средства от продажи билетов направят на закуп материалов для пошива военной амуниции для воинов Бурятии, участвующих в СВО. Также во время концерта-марафона будет организован сбор средств. В фойе театра пройдет выставка-продажа, - сообщили в Сангхе России.
Мероприятие состоится 25 ноября, с 17:00 до 20:00 в Бурятском драматическом театре.
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