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В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО

В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Общество, 
Концерт будет называться «Эхын абарал - защита матери»

Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» организует благотворительный концерт-марафон «Эхын абарал – защита матери» для помощи военнослужащим из Бурятии.

Концерт состоится при участии министерства культуры Бурятии, Бурятского драматического театра, республиканского центра народного творчества, администраций Иволгинского и Тункинского районов, творческих коллективов, звёзд бурятской эстрады

- Все средства от продажи билетов направят на закуп материалов для пошива военной амуниции для воинов Бурятии, участвующих в СВО. Также во время концерта-марафона будет организован сбор средств. В фойе театра пройдет выставка-продажа, - сообщили в Сангхе России.

Мероприятие состоится 25 ноября, с 17:00 до 20:00 в Бурятском драматическом театре.


Возрастное ограничение 12+
концерт

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