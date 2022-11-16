В Бурятии пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО





Возрастное ограничение 12+



Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» организует благотворительный концерт-марафон «Эхын абарал – защита матери» для помощи военнослужащим из Бурятии.Концерт состоится при участии министерства культуры Бурятии, Бурятского драматического театра, республиканского центра народного творчества, администраций Иволгинского и Тункинского районов, творческих коллективов, звёзд бурятской эстрады- Все средства от продажи билетов направят на закуп материалов для пошива военной амуниции для воинов Бурятии, участвующих в СВО. Также во время концерта-марафона будет организован сбор средств. В фойе театра пройдет выставка-продажа, - сообщили в Сангхе России.Мероприятие состоится 25 ноября, с 17:00 до 20:00 в Бурятском драматическом театре.