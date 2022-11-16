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Полицейские Бурятии посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова

Полицейские Бурятии посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Самыми меткими оказались сотрудники из Хоринского района

В тире министерства внутренних дел по Бурятии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия территориальных органов и подразделений республики. Полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова.

В соревнованиях участвовали 92 сотрудника в состав 18 команд. В частности, 10 команд – из районных отделов полиции.

В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда МО МВД России «Хоринский». Серебряный кубок завоевала команда управление по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. Бронзовым призёром признана команда управления уголовного розыска МВД по Бурятии.

Среди мужчин в тройку лидеров вошли сотрудники отряда специального назначения «Гром». Первое место взял Николай Ощепков, второе - Данзан Мункуев, третье забрал Олег Бадаев.

В женском противостоянии лидирующую позицию заняла также сотрудница ОСН «Гром» Анастасия Коваленко. На второй строчке расположилась Евгения Гуляева из Хоринского МВД, а на третьем – Анастасия Захарова из управления уголовного розыска МВД.

- Победителям и призёрам вручены кубки, дипломы, медали и ценные подарки, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
полиция стрельба

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