Об этом сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» украсили цветным баннером ангар для спецтехники. На нём фотография с видом реки Уда. Об этом сообщил в своём Telegram-канале директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Ну, и что, что ангар для спецтехники? Всё в аэропорту Улан-Удэ должно быть красиво и аккуратно. Баннер с видами нашего любимого города в международном аэропорту «Байкал», - прокомментировал Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнский аэропорт побил прошлогодний рекорд по числу пассажиров. По данным на 7 ноября, международный аэропорт «Байкал» обслужил 545 800 пассажиров с начала года. При этом за весь 2021 год аэропорт обслужил 540 тысяч пассажиров.
Ангар в аэропорту столицы Бурятии украсили видом Уды
Общество, Фото:
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