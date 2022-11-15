Десантник-пожарный из Бурятии погиб на Украине

Он почти десять лет боролся с лесными возгораниями в республике



Во время спецоперации на Украине погиб Сергей Молчанов, который с 2013 года работал десантником-пожарным в Баргузинском авиаотделении Забайкальской базы авиационной охраны лесов. О его гибели сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



С 2008 по 2009 год Сергей Молчанов проходил военную службу в Сибирском военном округе в звании старшего сержанта. Ему вручили нагрудный знак «Гвардия».



Молчанов со всей страстностью и смелостью стоял на защите лесов Баргузинского района Бурятии. За его плечами – сотни потушенных пожаров в труднодоступной местности. Боролся он и с возгораниями в Якутии. А ещё постоянно повышал квалификацию – парашютист-пожарный, специалист лесного и лесопаркового хозяйства, инструктор парашютиста-пожарного. Его неоднократно награждали почётными грамотами администрации Баргузинского района, Забайкальской авиабазы, республиканского агентства лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана».



В агентстве лесного хозяйства принесли глубокие соболезнования родным и близким Сергея.



- Коллектив потерял не только болеющего за лесное достояние профессионала, но доброго и жизнерадостного друга, – отметили в РАЛХ. – Мы скорбим вместе с вами.



К соболезнованиям присоединился зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



- Тяжело осознавать, что погиб наш боец, который боролся с огненной стихией вопреки всем трудностям лесной службы и отдавал всю душу своему делу. Наш «лесной спецназовец» проявил невероятную смелость и отвагу, с честью выполнил свой долг и стал примером мужества и верности. Он погиб как герой. Его гибель – большая утрата для всего лесного хозяйства, семьи, друзей и Баргузинского района. Память о Сергее будет жить в наших сердцах, – отметил Мордовской.

