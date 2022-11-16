16 ноября

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В Бурятии местами холодный ветер

В Бурятии местами холодный ветер
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По северной половине до умеренный снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по Прибайкалью -2,-7, днём -5,-10, местами -2,+3.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -12,-14, днём -4,-6.
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