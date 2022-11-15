Мэр Улан-Удэ проинспектировал ход строительства домов в Новом Зелёном

Строительные работы планируют завершить в декабре
Сегодня, 15 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как строятся дома в микрорайоне Новый Зелёный. Сюда после ввода в эксплуатацию переселятся почти 1000 горожан, которые сейчас проживают в аварийном жилье – это в общей сложности 68 домов по всему городу с неблагоустроенными квартирами.
- Строительство идёт у нас под жестким контролем. Есть отставание от графика, но тем не менее все бригады скомплектованы материалами. Сейчас на объекте работает 120 человек. Необходимо увеличивать количество для того, чтобы в срок уложиться. Подрядчик принимает все меры по увеличению бригад, тем более сейчас многие освобождаются с других строек. Финансирование объекта идёт, аванс оплачен, теперь необходимо только контролировать сроки и, конечно же, качество работ. Потому что здесь будут жить наши люди, наши горожане, - заявил Игорь Шутенков.
Четыре трёхэтажных дома рассчитаны на 243 квартиры разных площадей: однокомнатные от 26 кв. м, двухкомнатные, трёх- и четырёхкомнатные.
- Сейчас ведутся работы по благоустройству, утеплению фасадов. С сегодняшнего дня приступают к чистовой отделке фасадов, также проводятся внутренние работы по отделке квартир – это установка перегородок, заливка полов, делаем натяжные потолки, идёт поклейка обоев. Также в квартирах предусмотрена душевая, унитаз и раковина. Тепловой контур во всех домах закрыт, - объяснил заместитель председателя комитета по строительству Максим Большаков.
Строительство ведёт подрядная организация «РостИнвестСтрой». Готовность объекта составляет 70 процентов.
По словам Игоря Шутенкова, здесь будет проведено комплексное благоустройство территории. Также рассматривается вопрос переноса остановочного пункта «Обелиск» ближе к строящимся многоквартирным домам и уже существующим, которые стоят выше.
- Мы планируем в декабре завершить строительные работы и уже показывать жильцам их квартиры, заключать договора. Понятно, что кто-то будет сразу переезжать, кто-то будет обустраиваться, закупать мебель и прочее. Главное, чтобы людям понравились благоустроенные, новые квартиры, - отметил мэр города.
Как сообщает управление по информационной политике администрации столицы Бурятии, строительство трёхэтажных домов идёт в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в г. Улан-Удэ».
Мэр Улан-Удэ проинспектировал ход строительства домов в Новом Зелёном
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