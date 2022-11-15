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В Бурятии оздоравливают озеро, где несколько лет бушевала «гаффская» болезнь

В Бурятии оздоравливают озеро, где несколько лет бушевала «гаффская» болезнь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улучшать состояние Котокеля будут ещё два года

В Бурятии вплотную взялись за озеро Котокельское, которое находится в Прибайкальском районе. Водоём включили в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». А в Минприроды республики разработали проект по улучшению его экологического состояния, который получил положительные заключения госэкспертиз.

Котокель должны избавить от мёртвых водорослей и иловых отложений. Специалисты считают, что это создаст условия для его самоочищения. Ранее для увеличения водообмена озера расчистили русла реки Коточик и протоки Исток, сообщили в министерстве природных ресурсов. Мероприятия по оздоровлению водоёма разбили на три этапа. Они продлятся ещё два года – до ноября 2024-го.

Несколько лет назад озеро Котокель поразила «гаффская» болезнь. Там начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из водоёма, а потом пошёл и мор самой рыбы.

Опасное заболевание в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в озере. Подобные случаи фиксировались в районе с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.

Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекали канализационные стоки. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – более 69 квадратных километров.
Котокель

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