В Бурятии напомнили о выплатах для семей с тремя детьми

Они могут претендовать на пособие в 15 с лишним тысяч рублей



Всем семьям в Бурятии, где есть трое и более ребятишек (рождённых либо усыновлённых), полагается ежемесячная выплата в 15 495 рублей. Её размер увеличился с июня. Он равен величине прожиточного минимума для детей в республике.



В Минсоцзащиты республики напомнили, что жители республики вправе претендовать на это пособие, если доход на одного члена семьи не превышает среднедушевой – 26 203 рубля.



- Он рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих четырём календарным месяцам до подачи заявления, – пояснили в министерстве социальной защиты.



Там добавили, что выплачивать деньги будут, пока третьему ребёнку (или последующим) не исполнится три года. Оформить пособие можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в органах соцзащиты по месту жительства.



